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Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье
В Луганской области действует две программы по кредитованию жилья (под 3% годовых на 30 лет), однако ими не могут воспользоваться переселенцы. Пока не будет принята общегосударственная программа, власти на местах боятся «бежать впереди паровоза». Об этом сообщила директор Луганского регионального управления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Инесса Киреева.
Она напомнила, что для жителей Луганской области действует две основные целевые программы – по молодежному кредитованию и для участников АТО. Эти программы финансируются областным бюджетом. Но одним из их требований – наличие справки о взятии на квартирный учет, которых нет у переселенцев. В результате пока внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) воспользоваться ими не могут.
«Ведем разговоры, как прописать переселенцев в этой программе. Но дело в том, что по ВПЛ не утверждена государственная программа. Из-за этого местные власти не хотят идти впереди, потому что не понятен сам механизм. Есть Закон Украины № 1954, где прописано, что участникам АТО и ВПЛ будут даваться кредиты по формуле 50/50: 50% будет платить государство, а 50% – участник программы. Закон приняли, но не приняли подзаконные акты, которые позволили бы начать работать закону № 1954», – сказала Инесса Киреева, подчеркнув, что действующие региональные программы финансируют области, а финансирование аналогичных государственных программ приостановлено в 2014 году.
Она сообщила, что в Верховной Раде на ознакомлении у депутатов находится законопроект № 6515, которым и предусматривается финансирование закона № 1954.
Инесса Киреева напомнила, что есть постановление Кабинета министров Украины № 140 «Доступное жилье», в котором учтена формула 30/70: 30% платит бюджет, 70% – человек. «Но и в этом постановлении учитывается постановка на квартирный учет. А его переселенцы получить не могут. Изменений в законодательства пока нет, все на стадии разработок», – сказала она.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, кредиты, жилье
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