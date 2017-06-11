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Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»
11.06.2017 09:10
В связи с отменой концерта «Океану Ельзи» на северодонецком стадионе, вновь возник вопрос о ремонте сооружения. Эту тему осветил в своем интервью телеканалу ЛОТ заместитель городского головы Северодонецка Сергей Зарецкий.
«Сегодня стадион «Химик» находится в катастрофическом состоянии, его восточная трибуна практически разрушена, — отметил Сергей Зарецкий. — И задача городской власти — подготовить проекты и найти софинансирование или государственное финансирование. Потому что за счет средств городского бюджета сделать это будет проблематично — потребуется порядка 20 млн грн».
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Северодонецк, ремонт, стадион
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