В Рубежном отмечают безвиз автопробегом

11.06.2017 15:10

По случаю ведения безвизового режима в Рубежном организуют автомобильный «Европробег». Об этом сообщает сайт Рубежное.com.

По случаю долгожданного для Украины события в Рубежном пройдет «Европробег» с использованием государственных флагов и символики ЕС. Организаторы мероприятия сообщают, что наличие собственных флагов приветствуется, но их отсутствие не должно стать препятствием для участия в автопробеге.