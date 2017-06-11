Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Рубежном отмечают безвиз автопробегом

11.06.2017 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Рубежном отмечают безвиз автопробегом

По случаю ведения безвизового режима в Рубежном организуют автомобильный «Европробег». Об этом сообщает сайт Рубежное.com.

По случаю долгожданного для Украины события в Рубежном пройдет «Европробег» с использованием государственных флагов и символики ЕС. Организаторы мероприятия сообщают, что наличие собственных флагов приветствуется, но их отсутствие не должно стать препятствием для участия в автопробеге.



Теги: Донбасс, Рубежное, автопробег, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх