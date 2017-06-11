В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха

11.06.2017 19:10

Северодонецкое городское управление Государственной службы ЧС провело профилактический рейд по местам отдыха. Целью было напоминание людям правил безопасного отдыха на воде. Об этом сообщает издание «Мой город».

Во время рейдов спасатели напоминают людям о том, что знание и выполнение правил безопасного поведения на воде является залогом хорошего и приятного отдыха. С гражданами, которые пришли на отдых с детьми, спасатели отдельно пообщались о том, что нельзя оставлять детей без присмотра, и рассказали, к каким последствиям может привести такая небрежность.

Среди отдыхающих были распространены листовки, в которых подробно изложены правила поведения на воде и что нужно делать, чтобы спасти тонущего человека.