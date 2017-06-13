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Архив - Луганская область

В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей

13.06.2017 19:23
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В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей

В так называемом "МГБ ЛНР" подтвердили, что самозваные власти "республики" ставят какие-то отметки в украинские паспорта мирных жителей, выезжающих за пределы оккупированной территории. Об говорится в сообщении спецслужбы сепаратистов.
"Украинские пограничники не выпускают из Украины в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска "Станица Луганская" жителей Республики, у которых в украинском паспорте имеются отметки, проставленные органами власти ЛНР", - говорится в нем.

Источник Остров



Теги: Донбасс, порча, паспорт, ЛНР
 
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