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В Горловке боевики массово выращивают коноплю и нанимают «на работу» бомжей
Представители горловского подразделения «МВД ДНР» всерьез озабочены бизнесом «военнослужащих» «3-ей омсбр».
Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, последние, пользуясь тем, что в некоторых районах Горловки основная часть населения выехала, организовали массовый процесс выращивания конопли на организованных «плантациях» (основные «плантации» — в северной и северо-восточной части города).
В качестве рабочих рук в «аграрное производство» вовлечены местные бомжи и прочие асоциальные личности, а к крышеванию бизнеса, по мнению «милиции», причастны ряд командиров подразделений «3-й омсбр» российско-террористических войск.
Напомним, боевики «ЛДНР» и местные «авторитеты» жалуются на чрезмерные аппетиты российских кураторов в воровстве.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Горловка, конопля, боевики
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