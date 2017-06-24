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Архив - Луганская область

В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей

24.06.2017 19:52
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В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей

Военные инженеры ВСУ на одном из участков реки Северский Донец, около села Крымское Луганской области построили для местных жителей временную понтонную переправу, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что таким образом военные удовлетворили просьбы местных властей по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе.
Следует отметить, что ранее людям приходилось искать через реку объезды, а также обходили некоторую часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас подконтрольна сепаратистам.

Новая переправа имеет длину около 70 м, а также оснащена повышенной грузоподъемностю



Теги: Донбасс, Луганск, мост, ВСУ
 
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