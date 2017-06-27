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Биомасса не может определиться: они относятся к лнр или россии, - блогер
27.06.2017 08:36
Ворожа пропаганда активно попрацювала на окупованій українській території. Що виросте з такого молодого покоління?
Молодь на окупованій території Луганщини активно піддається зомбуванню. Приклад цього можна побачити на світлині, яку опубліковано у спільноті "Оптимизация оптимизма" у Facebook, передають Патріоти України.
"Луганск. Наши дни. Биомасса без ума, фантазии, чести и совести не может определиться: они относятся к ̶у̶м̶н̶ы̶м̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶р̶а̶с̶и̶в̶ы̶м̶ лнр или россии" - йдеться у підписі до фото.
Теги: Россия, Донбасс, молодежь, ЛНР
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