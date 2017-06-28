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Боевики разбегаются как тараканы
28.06.2017 17:29
После ликвидации ВСУ разведгруппы "4 ОМБР" группировки "ЛНР", в районе Знаменки 24 июня, не менее 200 террористов из состава "бригады" решили уволиться.
По данным ГУР Минобороны, часть боевиков бежала из мест несения "службы", даже не дождавшись принятия решения командования, касаемо увольнения
Теги: Донбасс, таракан, ЛНР, боевики
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