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На Донбассе боевиков убивает жара – разведка
30.06.2017 12:58
Боевики несут небоевые потери из-за глупости своих командиров. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Еще одной причиной, отметили в ведомстве, является некачественное укомплектование подразделений личным составом, в т.ч. непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья лицами.
"Во 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) из-за длительного содержания в строю личного состава в условиях жары один военнослужащий умер, еще один попал в реанимационное отделение лечебного заведения", – констатировали в разведке.
Теги: Донбасс, реанимация, жара, ГРУ, ЛНР, боевики, потери
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