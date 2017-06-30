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Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
"Отпускник" воевал в составе бандитского формирования террористической "ЛНР". Российский наемник был ликвидирован ВСУ в зоне АТО на Луганщине, около Желобка. Террорист по кличке Алекс родом из российского Кирова, его фотографии опубликовали в Twitter на странице "Х*евый Киев, сообщает "Диалог.UA".
"Свежая несвежая русня Александр Щерба из Кирова. Зашкварен на неделе под Желобком", - сказано в подписи к опубликованным кадрам.
Напомним, что ранее стало известно о том, что взятый в плен украинскими военными российский контрактник Агеев не увольнялся из рядов ВС РФ и на момент взятия в плен был действующим военным, о чем рассказала мать российского террориста.
Добавим также, что после блестящей операции ВСУ под Желобком украинские защитники уничтожили еще две пророссийские группировки террористов.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, наемник, террорист, ЛНР, АТО, ВСУ
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