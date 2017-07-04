На Луганщине запускают производство аммиачной селитры

04.07.2017 08:19

Северодонецкое объединение «Азот» собирается выпускать аммиачную селитру.

На данном этапе производиться оценка квалификации сотрудников, проверка оборудования и энергетического обеспечения. В конце июля можно ожидать первую партию минеральных удобрений.

Запуск этой лини производства, стал возможен при сотрудничестве городских общественных организаций и администрации Луганской ОГА, - пресс-служба Луганской ОГА.

Источник Трибун