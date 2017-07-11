В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека

11.07.2017 18:42

Валентина Ткаченко в кресло "министра" "ЛНР" села после того, как ее предшественница, скандалистка Леся Лаптева, загремела "на подвал" за крупные хищения и вывод денег из РФ на счета своих благотворительных фондов. Отжав у Лаптевой большую часть имущества и фондов, ей позволили сбежать из "ЛНР", и теперь сепаратистка спокойно живет в РФ. Над Ткаченко тучи стали сгущаться в прошлом году, когда появились слухи об ее аресте, сообщает "Диалог.UA".

В декабре 2016 года в Сети появлялись неоднократные сведения о том, что ставленница экс-"регионала" Ефремова и такая же ярая сторонница федерализации, как и он, Ткаченко может сесть "на подвал" как минимум на 10 лет, при этом возможности скрыться из города у "министра" на тот момент не было.

На Ткаченко почти год назад, как утверждали источники, поступил "заказ" от "власти" "ЛНР", и проверка якобы обнаружила, что "министр" причастна к хищению бюджетных средств. Потом эту информацию "замяли", и Ткаченко осталась при должности. Но недавно главарь "ЛНР" Плотницкий по-тихому уволил Ткаченко и сразу же на ее место назначил нового "министра", пока и.о.

Им стал Сергей Цемкало, занимавший должность "начальника управления" общего среднего и дошкольного образования "министерства образования и науки" "ЛНР".