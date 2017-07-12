Последние новости раздела
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников15:49
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема12:09
- На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР11:31
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву11:12
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО10:29
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение10:12
- "Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО09:27
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР
12.07.2017 11:31
Мужчины пытались пересечь КПП возле Городища. В зоне проведения АТО военнослужащие Нацгвардии задержали подозрительных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военным нарядом при осуществлении контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области, в ходе проверки автомобиля ВАЗ и проверки документов был обнаружен пассажир, который по предварительной информации по базе проходит как боевик ЛНР", - сказано в сообщении.
Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.
Мужчины были задержаны и переданы военной контрразведке.
Теги: Донбасс, россияне, контрразведка, задержание, ЛНР, АТО, КПП, нацгвардия
Читайте также:
- "Азов": наступних двох полонених "днрівців" та "лнрівців" ми будемо обмінювати, в першу чергу, на цих хлопців
- Заработал новый порядок перемещения товаров на Донбассе
- Война, как мать родна: кто зарабатывает на новой пропускной системе
- Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post
- Российские военные учат "армию ЛНР" правильно носить георгиевские ленты
- Оккупанты Луганщины заявили, что их обстреляли. Аж один раз
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»18:16
- В Мариуполе задержали гостя с гранатами17:42
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников15:49
- В «ДНР» для усиления «эффективности работы» прибыли офицеры Генштаба ГРУ России13:48
- Теплоход "Капитан Чусов" с представителями мариупольской власти задержали пограничники13:21
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»18:16
- В Мариуполе задержали гостя с гранатами17:42
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников15:49
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену