Последние новости раздела
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников15:49
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема12:09
- На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР11:31
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву11:12
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО10:29
В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России
12.07.2017 22:39
Противник рассчитывает получить самоходные десантные орудия. Командование боевиков так называемой "ЛНР" в ближайшее время рассчитывает на подкрепление из России. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает Сегодня.
По данным ИС, речь идет о двух партиях 120-мм самоходных десантных орудий типа 2С9 "НОНА-С" для комплектования так называемых "мобильных огневых групп".
"Данные системы вооружения должны частично заменить 120-мм минометы, как сказано в пояснительной записке "… с целью кардинального повышения уровня мобильности артиллерийских групп непосредственной поддержки подразделений переднего края". Место разгрузки уточняется", – рассказали эксперты.
Теги: Россия, Донбасс, артиллерия, вооружение, ЛНР, боевики, минометы
Читайте также:
- Боевики "ЛНР" похвастались "успешными" учениями с российским оружием (ФОТО)
- Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения
- "Ополченцы" Донбасса получили очередную "гуманитарку" от Кремля
- Российские военные всячески стараются не пропустить "драпающих" из Донбасса "ополченцев" на свою территорию
- В России судят боевиков "ЛНР"
- Новости из оккупации: местные донбасские боевики недовольны засильем российских командиров
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц21:19
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- Синоптик дала прогноз погоды на 13 июля10:15
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Крымский скандал Siemens получил новый неприятный поврот09:40
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Цены до осени: о чем эксперты предупредили украинцев09:05
- Одесса готовится принять Суперкубок Украины по футболу09:00
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Украинцы рискуют остаться без субсидий08:35
- Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата08:26
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"