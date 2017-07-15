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Архив - Луганская область

Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя

15.07.2017 22:30
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Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя

В городе Северодонецк Луганской области правоохранители предупредили заказное убийство предпринимателя. Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что оперативники разработали план по предупреждению совершения тяжкого преступления, выявления и задержания лиц, заказавших убийство и непосредственно исполнителей этого заказа.

Полицейский рассказали, что во время проведения оперативной операции возле дома потенциальной жертвы задержали двух исполнителей - 42- и 38-летних ранее судимых мужчин. Другая группа оперативников вместе с спецназначения задержала организатора преступления, который руководил группой исполнителей из Донецкой области.

"Во время задержания исполнителей заказного преступления в машине, на которой они приехали, была обнаружена граната "Ф-1", а непосредственно в самих мужчин граната "Ф-1" и револьвер системы "Наган" оснащенный 5 патронами", - пишет пресс-служба.

В ходе следствия также установили, что один из исполнителей был освобожден из тюрьмы в 2016 году за "законом Савченко", где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Задержанным избрали мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Принимаются меры по установлению и задержанию заказчика убийства.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, убийство, Луганская область, Надежда Савченко
 
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