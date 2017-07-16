- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Война на Донбассе: появились хорошие новости21:41
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
В Луганской области бастуют шахтеры
70 работников шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Луганская область) вторые сутки отказываются подниматься на поверхность в качестве протеста из-за долгов по выплате заработных плат. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передают Українські Новини.
"Вчера 1-я смена шахты имени Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена — забойщики, проходчики под землей, на сейчас всего 70 горняков", — написал он.
На шахте работают только водоотлив и вентиляция.
Как сообщалось ранее, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 870 млн гривен на дотации государственными угольным шахтам (частичное покрытие разницы в себестоимости), а также дает право Кабинету Министров предоставлять государственные гарантии украинским компаниям по кредитам, привлеченным для модернизации и технического переоснащения шахт.
В состав "Лисичанскуголь" входят 5 шахт: имени Капустина, "Привольнянская", "Новодружеская", им. Мельникова и "Черноморка", а также ряд управлений, занимающихся снабжением, строительством шахт, монтажом, демонтажом и ремонтом горно-шахтного оборудования
Теги: Донбасс, забастовка, Луганская область, шахтеры
- СКМ: Блокирование "Краснодонугля" завершено, с шахтёрами почти договорились
- У "Краснодонугля" появились блокпосты, шахтёров провоцируют на забастовку
- Директор "Алчевскпастранса" хочет найти гниду и отмолотить битами
- "Луганскпогрузтранс" готовится к забастовке
- На складах в Сватово продолжается пожар, среди военных есть погибший и пострадавшие
- Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой21:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- За звинуваченням у фінансових злочинах арештовано брата президента Ірану19:30
- На вооружении США появился новейший ракетный истребитель19:10
- Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера18:53
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах