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Архив - Луганская область

На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"

25.07.2017 10:54
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На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"

В зоне АТО был уничтожен очередной главарь незаконного вооруженного формирования.
Как сообщает в твиттере блогер Necro Mancer, 39-летний боевик Игорь Морозов по кличке "Механик" родом из г. Ровеньки Луганской области.
Отмечается, что "Механик" был во главе одной из банд террористов "ЛНР".
По информации источника, наемник был ликвидирован в ходе боевых действий.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, убийство, боевик, ЛНР
 
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