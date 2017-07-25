Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены

25.07.2017 12:11

Хозяйственный суд Луганской области принял решение обязать государственный Луганский облавтодор выплатить 2,1 млн гривен предприятию ООО "Донкуб", которое находится на оккупированной боевиками незаконных вооруженных формирований территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, "Донкуб" в 2016 году был отобран людьми главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого у его законного владельца Сергея Боева.

"Вот вам наша война во всей красе. Казалось бы, уже и блокаду ввели, и торговлю углем остановили, но украинское государство так и хочет помочь своим врагам деньгами. Еще раз - украинский суд обязал государственное предприятие выплатить деньги компании, которая находится в Перевальске (под контролем "ЛНР"), была отжата боевиками, зарегистрирована в "ЛНР" и платит налоги Плотницкому (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий - ред.)", - подчеркнул Казанский.

Вместе с тем, он напомнил, что владелец захваченной компании еще год назад обращался в СБУ и ГПУ с заявлением, в котором писал, что его собственность захвачена террористами.

"Но ни СБУ, ни ГПУ не отреагировали. Не нашли достаточно доказательств... Теперь представитель боевиков по доверенности, которая выписана боевиками, приезжает в украинские суды и отсуживает у украинского государственного предприятия миллионы гривен. Сюрреализм какой-то... Нет слов", - резюмировал Казанский.