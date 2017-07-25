- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя21:56
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков19:24
- В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать18:36
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"17:45
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО10:39
В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать
В лагерях так называемой "ЛНР" детям выдали оружие и активно готовят их к условиям боевых действий. Боевики приучают молодежь воевать и убивать. Про это заявил российский оппозиционный журналист Александр Тверской у себя на facebook-аккаунте, передает "Диалог.UA".
Корреспондент также опубликовал видео, которое подтверждает его слова. Вместо того чтобы заниматься спортом, быть участниками культурно-массовых мероприятий дети, которые поехали в "оздоровительный" летний лагерь, должны носить тяжелое оружие (автоматы и гранатометы). Кроме того, несовершеннолетние жители оккупированной Луганщины, которых "обработали" пропагандой, утверждают, что это необходимо для того, чтобы "защищать родину".
Тверской в свою очередь отмечает, что в соответствии с пунктом 2 (а) (XXVI) статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением.
Теги: Донбасс, дети, оружие, лагерь, ЛНР, боевики
- Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации22:31
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя21:56
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков19:24
- В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать18:36
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"17:45
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации22:31
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя21:56
- Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко21:32
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы21:04
- Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов20:41
- 19-летняя жительница Николаева спрыгнула с крыши зловещей высотки, узнав о суициде любимого парня20:16
- Россия обвинила Украину в попытке сорвать курортный сезон19:48
- Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков19:24
- Эрдоган заявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-40018:59
- В летнем лагере "ЛНР" дети получили настоящее оружие - в Сети появились кадры, как террористы обучают несовершеннолетних убивать18:36
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя