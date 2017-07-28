Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка

28.07.2017 18:40

Перестрелка произошла в центре Луганска в районе обувной фабрики, где расположена сейчас комендатура луганских террористов в отжатом в 2014 году у "Приватбанка" главного луганского офиса. Напуганные терактом в начале июля в Луганске местные жители писали в соцсетях, что слушали стрельбу боевиков несколько минут, но терялись в догадках, что произошло на этот раз, сообщает "Диалог.UA".

Луганчане писали, что боевики перекрыли улицы, кто-то из участников обсуждения доказывал, что террористы устроили очередные тренировки. И хотя событие произошло несколько дней назад, официального пояснения от "властей" оккупантов не поступало. "Силовики" "ЛНР" хранят гробовое молчание и не выступают в подконтрольных СМИ с объяснениями случившегося.

Напомним, 7 июля возле захваченной боевиками Луганской ОГА по улице Площадь Героев ВОВ произошел взрыв. Он раздался около магазина, куда в урну неизвестные бросили боеприпасы.