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В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности
19 июля в помещение склада ОД "Новороссия", который находится в захваченном боевиками “ЛНР” городе Брянке, ворвалось около 40 вооруженных людей в форме и вынесли все. Поводом для вторжения послужило награждение боевиков ножами от Игоря Стрелкова-Гиркина. Такую информацию распространил террорист Михаил Полынков с позывным “Хрусталик”, передает “Диалог.UA”.
По его данным, власть "республики" приказала обыскать склад на основании того, что Стрелков ввозит в “ЛНР” холодное оружие. “Несколько десятков вооруженных людей, ворвались на склад, обыскали его с миноискателями и, не найдя ничего запрещенного, вынесли все, что там было. Даже бензогенератор”, - написал Полынков. Он уточнил, что грабители не показали ни одного документа.
"Хрусталик" уверен, что помощь из России не давала покоя власти “ЛНР” и они решили ее открыто присвоить себе. На данный момент полный список украденного не известен. Завскладом составляет перечень вынесенного.
Теги: Донбасс, оружие, склад, ЛНР, Новороссия, боевики, Стрелков, Плотницкий
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