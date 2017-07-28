В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности

28.07.2017 11:54

19 июля в помещение склада ОД "Новороссия", который находится в захваченном боевиками “ЛНР” городе Брянке, ворвалось около 40 вооруженных людей в форме и вынесли все. Поводом для вторжения послужило награждение боевиков ножами от Игоря Стрелкова-Гиркина. Такую информацию распространил террорист Михаил Полынков с позывным “Хрусталик”, передает “Диалог.UA”.

По его данным, власть "республики" приказала обыскать склад на основании того, что Стрелков ввозит в “ЛНР” холодное оружие. “Несколько десятков вооруженных людей, ворвались на склад, обыскали его с миноискателями и, не найдя ничего запрещенного, вынесли все, что там было. Даже бензогенератор”, - написал Полынков. Он уточнил, что грабители не показали ни одного документа.

"Хрусталик" уверен, что помощь из России не давала покоя власти “ЛНР” и они решили ее открыто присвоить себе. На данный момент полный список украденного не известен. Завскладом составляет перечень вынесенного.