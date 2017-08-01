"Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"

01.08.2017 17:39

В Сети опубликована только часть сообщения от луганских партизан. Именно они ночью 1 августа подорвали памятник террористам-карателям, который орки открыли более года назад в оккупированном Луганске. Сообщение появилось в группе "Луганщина Украина" в Facebook, передает "Диалог.UA".

Патриоты уточнили, что с их стороны это идеологическая операция по уничтожению памятника трусам и, по их мнению, в Украине таких памятников, прославляющих предателей и оккупантов, быть не должно. "Согласитесь, что подрыв охраняемого объекта в непосредственной близости к зданию местного "МГБ" - отличный объект для троллинга местных предателей! Такая себе демонстрация их беспомощности", - сказано в посте. "У нас с друзьями появилась традиция: каждый год в конце лета дарить сепарам "подарки" - уничтожать идеологические символы предателей!" – заинтриговали украинцы.

Напомним, террорист Плотницкий в истерике заявил, что "диверсантам" не удастся запугать "республику". А некоторые подписчики пабликов боевиков после взрыва 1 августа добавили, что вояк из "МГБ", под носом которых в комендантский час происходят ЧП, надо отправить на передовую из-за их беспомощности.