Один из самых разрушенных боевиками "ЛНР" поселков на оккупированной части Луганщины: Хрящеватое 3 года спустя и сотни разрушенных домов. ВИДЕО

01.08.2017 08:12

Поселок Хрящеватое принадлежит к Краснодонскому району, который сейчас временно подконтролен пророссийским боевикам из "ЛНР". Именно отсюда родом убитый своими же террорист Геннадий Цыпкалов, которого "силовики" "ЛНР" забили до смерти после задержания. Поселок очень сильно пострадал в активную фазу боевых действий, когда оголтелые российские наемники крушили все вокруг, многие дома разрушены до основания, некоторые люди выехали из Хрящеватого, и даже не мечтают сюда вернуться, так как просто некуда, сообщает "Диалог.UA".

Террористами была принята программа "Сто домов" согласно которой, "власти" "ЛНР" обещали жителям Хрящеватого заново отстроить дома, чтобы люди вселялись в новое жилье.

Но на деле все оказалось куда прозаичней. Вместо добротных домов, в которых хрящеватцы жили до войны, они получили подобие домов, где сами плюс ко всему проводили отделочные работы, подводили электричество и прочее. Жители поселка ни на кого не надеются, сами обустраивают свои дома, понемногу восстанавливая быт. Хотя для многих хрящеватцев дом – несбыточная пока мечта, в поселке остается более 100 разрушенных домов, и похоже боевики не спешат помогать пострадавшим.

Ранее жители подконтрольных боевикам "ЛНР" поселков признались, что не живут, а выживают. Их спасает от настоящего голода только украинская пенсия, которую люди оформляют на подконтрольной Украине территории.