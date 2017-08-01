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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам

01.08.2017 09:35
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В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам

В ночь на 1 августа в центре оккупированного Луганска был взорван памятник "Они стояли за Родину", установленный в честь погибших боевиков и террористов, сообщает "Апостроф".
Взрыв прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом.
Сообщается также, что насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, а подходы к нему оцеплены боевиками.



Теги: Донбасс, Луганск, памятник, подрыв
 
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