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Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
В псевдореспублики "ЛНР" начались массовые зачистки среди "своих". Террористы избавляются от всех "идейных" соратников, в том числе и граждан РФ, присягнувших в свое время на верность идеям "русского мира". Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил бывший пленный боевиков, судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, передает "Диалог.UA".
Он вспоминает, что вместе с ним в одной камере "на подвале", кроме украинцев, сидели в том числе и российские граждане, которых оккупационные власти обвинили в "предательстве Родины". "Ребята разные сидели. Даже сидел со мной гражданин Российской Федерации, который тоже является госизменником, потому что служил интересам Украины. Он был когда-то "идейным новороссом". Сам он из Краснодарского края, в 14-м году одним из первых после очередной пропаганды принял осознанное решение ехать на Донбасс защищать "русский мир", строить "Новороссию", потому что там фашисты, террористы, потому что притеснения, пятое-десятое", - отметил Руденко.
Однако, по словам служителя Фемиды, эйфория россиянина в скором времени разбилась о быт суровых будней ставленников Кремля. Происходящее в "республике" не оправдало его ожиданний. "Когда он попал в луганское СИЗО по сфабрикованному против него делу, оказалось, что там около 300 человек "идейных ополченцев" содержится под стражей по разным поводам, т. е. "новая власть" начала зачистку ненужных, неугодных", - подытожил Руденко.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, суд, СИЗО, ЛНР, Плотницкий
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