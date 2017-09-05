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На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп
05.09.2017 16:31
На Донбассе погиб очередной террорист псевдореспублики "ЛНР". Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, боевик по кличке Эфиоп подорвал себя на мине, подробности инцидента не разглашаются. Известно лишь, что он с 2014 года "нес службу" в Луганской области в рядах группировки "ЛНР". Его настоящее имя Артур Сафар. Он был включен в базу "Миротворца". Стоит отметить, что смерть террориста уже подтвердили его друзья и знакомые.
Теги: Донбасс, боевик, мина, гибель, террорист, ЛНР, подрыв
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