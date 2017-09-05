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Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи

05.09.2017 22:32
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Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи

Эта надпись, появившаяся на входной двери Ленинского райсуда в оккупированном Луганске, как нельзя лучше характеризует сущность недореспублики. Боевики даже не удосужились закрасить ее. Они предпочли занять более комфортные апартаменты и переместили "ленинский суд" террористов в отжатое помещение у "Укркоммунбанка". До войны данный банк принадлежал отцу "Новороссии" по-лугански, а ныне подозреваемому сразу по нескольким статьям УК Украины, экс-регионалу Ефремову, сообщает "Диалог. UA".

На оккупированной территории таких зданий большинство, террористы "причесали" мало-мальски центр Луганска, благодаря путинской гуманитарке отремонтировали "госучреждения" для себя любимых. А бывшее помещение суда стоит непригодным. Фотография, как он сейчас выглядит, появилась в Twitter журналиста Дениса Казанского. "Ленинский район суд процветающий "республики"", - поиздевался Казанский.

Неизвестные, как видно по снимку, обрисовали двери надписью красного цвета, одним словом подметив всю "ЛНРовскую суть". В тоже время пользователи соцсети справедливо отметили, что слово "ж**а", как нельзя лучше отражает то, во что оккупанты превратили украинский город после захвата.



Теги: Донбасс, Луганск, суд, ЛНР, боевики, террористы
 
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