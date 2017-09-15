- Последнее предупреждение: ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября10:43
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ20:22
- КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОНБАССА НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА15:19
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам12:55
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры12:25
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы14:59
- Боевики ОРДЛО получили за шесть дней из России почти 1700 тонн ГСМ12:41
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса11:42
Последнее предупреждение: ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября
13 сентября «Луганское энергетическое объединение» сделало последнее предупреждение водоканалам-должникам.
Так, в компании утверждают, что предприятия, которые до 20 сентября не оплатят текущее потребление и долги, будут обесточены.
Об этом сообщает пресс-служба «ЛЭО», передает «Трибун».
В списке должников числится водоканал Лисичанска с задолженностью по состоянию на 14 сентября в сумме 135 662,20 тыс. гривен, Попасной - 155 932,30 тыс. гривен, Рубежного - 13 503,80 тыс. гривен Кременной - 5 028,10 тыс. гривен, Старобельска - 1 492,20 тыс. гривен, Сватово - 430,50 тыс. гривен.
В пресс-службе также отметили, что 13 сентября заплатили за активную электрическую энергию следующие предприятия: КП «Лисичансктеплосеть» – 100 тыс. гривен, Рубежанское ПУВКХ – 4 тыс. гривен, КП «Попаснянский водоканал» – 1 млн гривен.
Кроме того, 13 сентября было проведено отключение от электроснабжения водоотливного комплекса шахты «Кременная» ГП «Укршахтгидрозащита», который на момент отключения имел долг только за активную электроэнергию (без штрафных санкций) в размере 330 тыс. гривен.
«Большая часть этого долга появилась еще в 2014 году и до сих пор власть и профильные ведомства ничего не делают для его погашения. Это может привести к экологической катастрофе на территории Луганщины. Но мы больше не можем кредитовать государственное предприятие – тем более, что сами должны платить долги государству. Луганское энергетическое объединение делает все, чтобы неприятности обошли жителей Луганщины, давая водоканалам и другим предприятиям возможности для решения своих проблем с долгами. Но мы не можем и не будем давать электричество бесплатно», – информируют в «ЛЭО»
Теги: Донбасс, вода, Луганская область, предупреждение, долги
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО
- Счетная палата: Почти все жители Донбасса не имеют кругосуточной подачи воды
- Геращенко: Поставка воды в "ЛНР" - один из самых проблемных вопросов на переговорах в Минске
- Жителей Лисичанска предупреждают о возможной тревоге
- Два миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды
- Уровень воды в реках может подняться до 4,5 метров
- Сайт "Миротворец" опубликовал список "спецназовцев" "ДНР"13:19
- Служба автодорог в Донецкой области заплатит 415 миллионов за ремонт 26 км дорог по секретным ценам11:26
- Последнее предупреждение: ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября10:43
- В МАРИУПОЛЕ «АЗОВЕЦ» ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ ИЗ-ЗА ПРОСЛУШИВАНИЯ СОСЕДЯМИ ПЕСНИ «ВСТАВАЙ, ДОНБАСС»08:27
- Точка на карте: Заполонила усадьбы трава запустения 20:23
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ20:22
- СБУ проведет учения «Антитеррор». Мариупольцев призывают не выходить из дома17:32
- КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОНБАССА НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА15:19
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»15:10
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам12:55
- Сайт "Миротворец" опубликовал список "спецназовцев" "ДНР"13:19
- 10 причин, почему постоянно хочется есть13:09
- Борьба «пауков в банке»: в «Оппоблоке» конфликтуют группы Ахметова и Фирташа12:48
- Банки будут проверять украинцев и их доходы по-новому12:23
- Что такое хандра и как с ней бороться?12:07
- ПОРОШЕНКО ПРИЗВАЛ СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКИ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС11:48
- В Гарварде назвали лауреатов Шнобелевской премии-201711:35
- Служба автодорог в Донецкой области заплатит 415 миллионов за ремонт 26 км дорог по секретным ценам11:26
- Стоит ли iPhone X своих денег? Что говорят эксперты и ритейлеры о новом флагмане Apple11:07
- Шведский робот Yumi выступил в роли дирижера (ВИДЕО)11:00
- 10 причин, почему постоянно хочется есть13:09
- Что такое хандра и как с ней бороться?12:07
- О чем "говорят" цветные сны: психиатры рассказали08:08
- Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети22:08
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- Чому ростуть вуса у дівчат?21:30
- Що робити, коли отруїлись?21:00
- Правда про ночной жор20:42
- Как обойтись без сахара: пять безопасных и полезных сладостей18:20
- Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа17:15
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке