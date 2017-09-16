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В «ЛНР» террористы захватили семью местных жителей и обвиняют совершении террактов
Силовики «ЛНР» сообщили о задержании пятерых подозреваемых в совершении терактов в Луганске 7 июля.
Как сообщает подконтрольный «ЛНР» сайт, об этом сообщил «министр» внутренних дел» Игорь Корнет.
Он заявил, что «исполнителями терактов было семейство с фамилией Сливка».
«Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович, а также их сообщники — это Польщиков Эдуард Юрьевич, Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич», — заявил Корнет.
По его словам, пятеро из перечисленных граждан задержаны и находятся сейчас в следственном изоляторе, остальные успели пересечь линию разграничения и сейчас находятся в городе Харькове.
В частности, задержаны Александр и Иван Сливка, Польщиков, Михайличенко и Ярцев.
Напомним, 7 июля в Луганске произошли два взрыва в результате которых погибла женщина-боевик и ранены пять человек.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, семья, теракт, ЛНР
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