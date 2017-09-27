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Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО
27.09.2017 08:06
Директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева рассказала о том, как можно принять участие в государственной программе «Доступное жилье». Об этом она сообщила студии телеканала «ЛОТ»
По ее словам, желающим получить жилье по данной программе следует обратиться по адресу: ул. Егорова, 22 (Северодонецк), офис №104. Также можно обращаться по телефонам: 42505; 066 656 05 57.
Напомним, переселенцы просят Порошенко о льготном кредитовании с нулевой процентной ставкой на покупку жилья.
Источник Восточный фарватер
Теги: Донбасс, Северодонецк, жилье, переселенцы
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