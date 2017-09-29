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"Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
29.09.2017 07:29
Оккупированный российскими гибридными войсками город Луганск, несмотря на тяжелейшее экономическое состояние, продолжает обрастать "памятниками культуры". Новые знаковые экспонаты появились в городе совсем недавно. Внимание на них обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что террористы провели реконструкцию одного из главнейших объектов инфраструктуры города - центрального рынка. После косметического ремонта там появились два новых памятника "в золоте" - свиньи и быка. "Народ в соцсетях спорит, это памятник героям ополчения или Плотницкому сразу в двух ипостасях", - отметил Казанский.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, памятник, Плотницкий, террористы, ополчение
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