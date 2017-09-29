Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку

29.09.2017 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку

Оккупированный российскими гибридными войсками город Луганск, несмотря на тяжелейшее экономическое состояние, продолжает обрастать "памятниками культуры". Новые знаковые экспонаты появились в городе совсем недавно. Внимание на них обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что террористы провели реконструкцию одного из главнейших объектов инфраструктуры города - центрального рынка. После косметического ремонта там появились два новых памятника "в золоте" - свиньи и быка. "Народ в соцсетях спорит, это памятник героям ополчения или Плотницкому сразу в двух ипостасях", - отметил Казанский.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, памятник, Плотницкий, террористы, ополчение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх