"Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку

29.09.2017 07:29

Оккупированный российскими гибридными войсками город Луганск, несмотря на тяжелейшее экономическое состояние, продолжает обрастать "памятниками культуры". Новые знаковые экспонаты появились в городе совсем недавно. Внимание на них обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что террористы провели реконструкцию одного из главнейших объектов инфраструктуры города - центрального рынка. После косметического ремонта там появились два новых памятника "в золоте" - свиньи и быка. "Народ в соцсетях спорит, это памятник героям ополчения или Плотницкому сразу в двух ипостасях", - отметил Казанский.