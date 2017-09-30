Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы

30.09.2017 16:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы

В оккупированном Луганске решили создать «элитный» отряд саперов из работников закрывающихся промышленных предприятий.

Объявление о наборе в подразделение инженерно-саперной роты напечатали в одной из местных газет оккупированного Алчевска.

«Нужны шахтеры, имеющие опыт подрывных работ, водители, трактористы-машинисты, экскаваторщик», - говорится в сообщении. 

За работу «элитного» сапера в «ЛНР» обещают платить целых 15 тысяч рублей.

Видимо боевики решили пополнить свои ряды безработными трудягами некогда крупных промышленных предприятий, которые вынуждены простаивать.

Как сообщают сами боевики, градообразующие предприятия Алчевска -  металлургический комбинат и коксохимический завод находятся на грани выживания, а их работники вынуждены выезжать на заработки.

Источник: «Вчасно»



Теги: Донбасс, металлургия, ЛНР, шахтеры, саперы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх