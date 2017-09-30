В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы

30.09.2017 16:49

В оккупированном Луганске решили создать «элитный» отряд саперов из работников закрывающихся промышленных предприятий.

Объявление о наборе в подразделение инженерно-саперной роты напечатали в одной из местных газет оккупированного Алчевска.

«Нужны шахтеры, имеющие опыт подрывных работ, водители, трактористы-машинисты, экскаваторщик», - говорится в сообщении.

За работу «элитного» сапера в «ЛНР» обещают платить целых 15 тысяч рублей.

Видимо боевики решили пополнить свои ряды безработными трудягами некогда крупных промышленных предприятий, которые вынуждены простаивать.

Как сообщают сами боевики, градообразующие предприятия Алчевска - металлургический комбинат и коксохимический завод находятся на грани выживания, а их работники вынуждены выезжать на заработки.



Источник: «Вчасно»