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На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины
В Беловодском районе прошли праздничные мероприятия в честь юбилея Деркульского конного завода. Об этом сообщает ЛОГА.
Филиал «Деркульский конный завод № 63» ГП «Коневодство Украины» был создан 250 лет назад. Одно из старейших агропредприятий Украины с юбилеем поздравил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
«Отмечая эту славную дату и оглядываясь на успехи конного завода, мы понимаем — нам есть что сохранить для потомков. Горжусь тем, что старейший конный завод расположен именно на родной Луганщине. В общем, из шести созданных в то время конных заводов целых четыре находятся в нашей области», — отметил он.
Руководитель завода Сергей Гладков отметил, что сейчас здесь насчитывается 160 лошадей. Несмотря на тяжелые времена, предприятие продолжает свой путь и выращивает лошадей чистокровной верховой породы и украинской верховой породы, которые являются гордостью Луганщины и всей Украины.
В дальнейших планах предприятия — увеличение поголовья, завоз новых племенных жеребцов и выход на европейский рынок. Кстати, самым дорогим конем в истории завода был жеребец Задорный, которого в свое время американцы оценили в 250 тыс. долларов США.
Программа праздника включала театрализованное тематическое представление от Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра и областного казачьего конного театра, выступление ансамбля песни и танца «Радани» областной филармонии, местных коллективов художественной самодеятельности.
Теги: Украина, Донбасс, Луганская область, завод, предприятие
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