- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО22:36
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом18:02
Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО
Террористы, оккупировавшие Луганск, вплотную взялись за "патриотическое воспитание молодежи", устроив для этого игрища с уничтожением "гитлеровца". Оккупанты в Луганске провели так называемые "Георгиевские сборы", в ходе которых готовили достойную смену террористам, захватившим город, сообщает "Диалог.UA".
"Через несколько лет это поколение придет в ряды нашей "народной милиции" и будет защищать, опираясь на опыт их предков, дедов, прадедов и православную веру", - рассказал один из боевиков. Сообщается, что на такого рода сборы согнали около 400 школьников из Луганска и Луганской области.
При этом организаторы сборов смело перекручивают исторические факты, заявляя, что красноармейцы, опыт которых предлагают перенимать детям, защищали православные ценности. Такое откровенное вранье не осталось без внимания пользователей социальных сетей.
Теги: Донбасс, Луганск, воспитание, молодежь, ЛНР, террористы, обучение, патриотизм
- Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи
- В Луганске требовали убираться вон организацию «Врачи без границ» (ВИДЕО)
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население
- "Их путь начинается с флага и герба "республики" в школах, а может закончиться "грузом 200" в новеньких "разгрузках" с георгиевской лентой - журналист о воспитании молодежи в "ДНР"
- Власти «ЛНР» воспитали себе злейших врагов
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО22:36
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети22:14
- В Донецкой области нотариусы оформляли фиктивные сделки с недвижимостью с жителями ОРДЛО21:49
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений21:24
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- В Австралии запустили первый в мире беспилотный грузовой поезд (ВИДЕО)10:40
- В Украине настоящее нашествие зонтиков: свежий прогноз погоды10:35
- Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы10:25
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Ученые создали "супер-клей" для ран10:00
- В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета09:55
- Известного украинского певца обворовали в США09:45
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри07:53
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Популярні знеболювальні виявилися отрутою07:18
- «Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска20:35
- Семечки — панацея от десятков болезней19:30
- Киви омолаживает19:10
- Плохой сон ведёт к ожирению18:46
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"