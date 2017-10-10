Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко

10.10.2017 14:36

Полгода назад парень по заказу отвез людей на нужный адрес, и с тех пор молодого человека никто в живых не видел. Днями его труп обнаружили в оккупированном Луганске на территории поселка Юбилейный. Пропавшему в январе текущего года Сергею Дмитренко было всего 25 лет, луганчане считают, есть все снования думать, что таксиста убили. Одна из причин - завладение деньгами, сообщает "Диалог.UA".

Погибший работал в одной из местных служб такси. 7 января он принял заказ и повез клиентов к нужному месту. Это был последний день, когда Сергея слышали и видели его друзья, коллеги и близкие. Обстоятельства убийства молодого парня будет выяснять полиция террористов, которая ранее не особо активно занималась этим делом.

По словам источника, пожелавшего остаться неназванным, родители погибшего пытались разыскать его своими силами после того, как их неоднократные обращения к "правоохранителям" оккупированного Луганска должных результатов не принесли.