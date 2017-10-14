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В Северодонецке установят памятник воинам АТО
14.10.2017 16:28
В Северодонецке заложили первый камень на месте будущего памятника украинским воинам. Об этом сообщает телеканал ЛОТ.
Дети погибших украинских бойцов заложили в экосквере Северодонецка первый камень на месте будущего Знака погибшим воинам. Закладку выполнили Ангелина и Елизар. Ангелина потеряла отца, а Елизар остался круглым сиротой.
Всего в экосквере почтили память шестерых военнослужащих, которые никогда уже не вернутся с войны в родной город. Более двухсот школьников и военных в их честь зажгли свечи, которые представляли собой представляли Тризуб.
Волонтер Ирина Болткова сказала, что на этом месте будет установлен памятник бойцам АТО, которые погибли в Луганской области.
Теги: Донбасс, Северодонецк, памятник, воины, АТО
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