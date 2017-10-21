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Дело Плотницкого передали в Киев
Высший специализированный суд Украины должен решить, какой суд будет выносить приговор Плотницкому.
Сегодня, 20 октября, судьи Апелляционного суда Днепропетровской области передали дело о сбитом в Луганске самолета Ил-76 в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Об этом сообщает Днепроград. В сентябре заседание суда по делу Плотницкого было сорвано из-за самоотвода судей.
Высший специализированный суд Украины должен решить, какой суд будет выносить приговор главе террористической организации "ЛНР" Игорю Плотницкому и двум командирам батальонов Андрею Патрушеву и Александру Гурееву, которые обвиняются в совершении террористического акта.
"Отправить дело в Высший суд должны были еще на прошлом судебном заседании, то есть месяц назад, когда коллегия Бабушкинского райсуда в Днепре отказалась рассматривать дело главарей так называемой "ЛНР", и объявила самоотвод. Куда отправят дело после Высшего суда - неизвестно. Если брать во внимание то, что большинство потерпевших и свидетелей проживают в Днепропетровской обл., следствие также здесь проходило, то дело, возможно, вернется к одному из районных судов Днепра", - отметил адвокат семей погибших военных Виталий Погосян.
Напомним, трагедия произошла в июне 2014 г. во время посадки в аэропорту Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. После этого самолет загорелся, упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.
В июле 2016 г. Игорю Плотницкому и двум его сообщникам было заочно сообщено о подозрении в совершении террористического акта. В январе 2017 года прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов Андрея Патрушева и Александра Гуреева в деле сбитого самолета Ил-76.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Киев, ЛНР, Плотницкий
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