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Архив - Луганская область

В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ

21.10.2017 14:50
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В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ

Главари «ЛНР» придумали наказание террористу, который вывел из строя камеру наблюдения ОБСЕ возле Станицы Луганской. Об этом сообщает РИА Новости.

Боевику вынесли мягкое наказание — увольнение из незаконного вооруженного формирования.

«Камеру наблюдения, установленную СММ ОБСЕ на нашей территории, «ослепили» с использованием лазерной указки. В течение нескольких часов эта камера не могла ввести наблюдение», — сказал «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

«Выявлены лица которые допустили это нарушение. Приняты меры, и тот человек, который это сделал, сейчас уже не служит», — добавил он.



Теги: Донбасс, камера, боевик, ОБСЕ
 
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