В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ

21.10.2017 14:50

Главари «ЛНР» придумали наказание террористу, который вывел из строя камеру наблюдения ОБСЕ возле Станицы Луганской. Об этом сообщает РИА Новости.

Боевику вынесли мягкое наказание — увольнение из незаконного вооруженного формирования.

«Камеру наблюдения, установленную СММ ОБСЕ на нашей территории, «ослепили» с использованием лазерной указки. В течение нескольких часов эта камера не могла ввести наблюдение», — сказал «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

«Выявлены лица которые допустили это нарушение. Приняты меры, и тот человек, который это сделал, сейчас уже не служит», — добавил он.