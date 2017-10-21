В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением

21.10.2017 13:10

В Рубежном полицейские отработали рынки города, пресекая торговлю самогоном. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской области сообщает в Facebook.

По поручению руководства ГУНП в Луганской области, полицейские провели профилактические мероприятия, направленные на противодействие реализации алкогольных напитков и табачных изделий контрафактного производства, хранение самогона, а также на профилактику других административных и уголовных правонарушений.

В ходе отработки сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения ГУНП, сотрудниками Рубежанского отдела полиции и батальона «Скиф» обнаружили 10 фактов хранения и приобретения самогона, изъяли и отправили на экспертизу 54 литров самогона. Кроме того, полицейские составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

Также в ходе проведения личного досмотра 45-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли 20 ампул димедрола и таблетку неизвестного происхождения. Изъятое направлено на исследование, данный факт зарегистрирован.

Источнитк: farwater.net