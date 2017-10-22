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В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
22.10.2017 11:10
Пользователи соцсети шокированы странной традицией учебного заведения.
В социальной сети смеются над церемонией посвящения в автомобилисты среди студентов, который проходил в Кировском транспортном техникуме Луганской области.
"Запивали, насколько я вижу, стеклоомывателем", - подписала свой пост автор.
Пользователи соцсети активно прокомментировали такое своеобразное "посвящение" учащихся: "Это знаменитый православный коленвал Николая Угодника, ничего вы не понимаете, и вообще, если его не просто целовать, а еще и погладить в нужных местах, он и мироточить начнет", - написал Сергей Старинский.
"Вы не видели еще посвящение в урологи днр", - отметил Антон Заболотный.
Источник: u-news.com.ua
Теги: Донбасс, студенты, ЛНР
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