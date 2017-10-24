В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО

24.10.2017 21:34

Интересные подробности о деятельности так называемого "министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета были обнародованы на одном из заседаний "народного совета "ЛНР", прошедшего днями в оккупированном Луганске. "Депутаты" принялись открыто в присутствии своего главаря Плотницкого "уничтожать" фактами и словом террориста Игоря Корнета, у которого, похоже, наметились достаточно крупные проблемы. Прибыв на сборище таких же предателей и сепаратистов как и он сам, Корнет заявил, что "депутаты" ему не указ, прочитал по бумажке статистику и решил уйти с "судилища", передает "Диалог.UA".

Но тут слово взял главарь террористов Плотницкий, и ободренные его примером "депутаты" стали с мест "добивать" Корнета, при котором ранее даже рта боялись раскрыть. Началось самое интересное. "Депутат" "совета" Владимир Санкин озвучил весьма любопытный факт из биографии "министра", который еще с 2014 года живет в доме, ему не принадлежащем.

Санкин рассказал, что пострадавшая луганчанка как и многие жители города спасаясь от обстрелов летом 2014 года, выехала из Луганска, но когда активные боевые действия прекратились, она вернулась домой, но вселиться в свой дом не смогла, там уже вовсю властвовал Игорь Корнет. "Министр" все это слушал отреченно, а Санкин продолжал "сыпать" фактами.

Охрана Корнета настоящую хозяйку дома в ее же дом не пускала, многочисленные обращении во всякие "властные структуры" "ЛНР" тоже ничего не дали, кто же из террористов будет разбираться в том, в чем сам запятнан по саму макушку. Когда в очередной раз хозяйка пришла к своему дому, она оставила охране Корнета телефон. "министр" перезвонил, и Санкин даже назвал при всех номер, с которого звонил Корнет. Однако на назначенную им же самим встречу "министр" так и не явился. Пострадавшая скитается третий год подряд по съемным квартирам, периодически живет у знакомых, Корнет на связь с ней больше не выходит.

Слушая все эти обвинения, "министр" ничего не отрицал, но и ничего не стал объяснять. "Депутаты" так и не услышали, на каком основании Корнет живет в чужом доме, и как он видит решение проблемы. В последствие Корнет вообще отказался что-либо комментировать, и сказав, что все вопросы ему нужно присылать лишь в письменном виде, после чего под крики "депутатской" толпы демонстративно покинул сборище сепаратистов.

Выступление "депутата" Санкина с 25 мин 44 сек. видео.