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В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль
По традиции террористов, это дело скрыли от общественности, поспешив замолчать его и как можно быстрее замять детали. Убийство россиянина произошло еще в 2016 году, но детали этого преступления неожиданно всплыли только сейчас. Выяснилось, что некоего "силовика", являющегося к тому же и гражданином РФ, убили ни где-нибудь на улице оккупированного Луганска, а прямо в здании "МВД ЛНР", расположенного в самом центре "столицы" луганских орков, передает "Диалог.UA".
Кто этот человек, широкой общественности, понятное дело, не сообщили. Не желая, чтобы убийство россиянина вышло за пределы "министерства", боевики придумали, как в случае с убитым террористом Геннадием Цыпкаловым в прошлом году, что россиянин сам… "совершил расправу над собой".
На заседании "народного совета "ЛНР" "первый "заместитель председателя" "совета" Денис Мирошниченко сообщил, что когда об этом деле все-таки узнали, то провели повторную экспертизу, и по ее результатам стало ясно: луганские боевики попросту убили гражданина России в помещении силового "ведомства". Имена исполнителей убийства не назвали, но в "народном совете" намекнули, что за всем этим может стоять "высшее руководства" "МВД" "молодой республики".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, убийство, МВД, ЛНР, боевики
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