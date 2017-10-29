На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом

29.10.2017 21:30

28 октября в селе Мусиевка Меловского района Луганской области неизвестный бросил гранату РГД-5 в магазин и две гранаты в частный дом. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской области сообщает в Facebook.

В селе Мусиевка, которое находится в в 3-х километрах от границы с Россией, неизвестный бросил гранату РГД-5 в помещение продуктового магазина — граната не взорвалась. Позже злоумышленник бросил две гранаты РГД-5 в частный дом. В результате осколочные ранения получила 60-летняя хозяйка дома. Она сейчас находится в больнице.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, которые причастны к совершению этих преступлений.

Источник: farwater.net