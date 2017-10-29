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В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ
29.10.2017 21:50
По словам «генерал-майора МВД ЛНР» Игоря Корнета, диверсионно-разведывательные группы ВСУ действовали в тесном сотрудничестве с высокопоставленными лицами из «ЛНР». Об этом главарь одной из террористических структур сообщил в интервью подконтрольному боевикам СМИ «Восход info».
«Генерал-майор МВД ЛНР» И. Корнет в интервью подчеркнул, что с ДРГ Вооруженных сил Украины активно сотрудничали высокопоставленные лица «ЛНР», в частности, один из бывших министров.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, министр, сотрудники, ВСУ
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