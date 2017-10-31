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Боевики чего-то испугались: группой террористов "ЛНР" были задержаны наблюдатели ОБСЕ неподалеку от оккупированного Луганска
Террористы отказались пустить патруль Миссии и так и не открыли перед ними ворота для того, чтобы авто международных наблюдателей проехало дальше. Инцидент случился на временно неподконтрольной Украине части Луганской области, где днями боевиками "ЛНР" был задержан патруль наблюдателей возле поселка Металлиста, передает "Диалог.UA".
В ОБСЕ рассказали, что их патруль следовал в направлении поселка, когда двое вооруженных боевиков на блокпосту, размещенном в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" пос. Металлист, запретили наблюдателям ехать дальше и отказались категорически открыть ворота блокпоста.
После долгих разбирательств патруль отпустили, и наблюдателям пришлось уехать с этого места. Также сообщается, что на подъезде к Металлисту трое луганских террористов не пустили членов Миссии к одному из комплексов, заявив о том, что там ведутся работы по разминированию.
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, разминирование, блокпост, ЛНР, террористы
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