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Архив - Луганская область

Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня

31.10.2017 16:09
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Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня

16-летнего молодого человека избили и доставили на допрос в "МГБ ЛНР". После местные “КГБшники” нагрянули домой к задержанному, где устроили тщательный обыск, просмотрев историю браузера. К несчастью попавшего в лапы оккупантов парня, полицаи нашли посещение украинских сайтов "экстремистского содержания".

28 октября "МВД ЛНР", подразделение "Беркут", на улице Серова в Луганске схватили Сергея Ширяева 2001 года рождения. У юноши обнаружили флаг Украины. Такую информацию распространила Елена Степова, пишет “Диалог.UA”.

На данный момент известно, что молодого человека избили и удерживают в стенах “МГБ ЛНР”. Родные и знакомые парня уверены, что его задержали неспроста: вероятно, на юношу кто-то донес.



Теги: Донбасс, избиение, флаг, МВД, допрос, КГБ, ЛНР
 
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