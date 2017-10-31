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Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня
31.10.2017 16:09
16-летнего молодого человека избили и доставили на допрос в "МГБ ЛНР". После местные “КГБшники” нагрянули домой к задержанному, где устроили тщательный обыск, просмотрев историю браузера. К несчастью попавшего в лапы оккупантов парня, полицаи нашли посещение украинских сайтов "экстремистского содержания".
28 октября "МВД ЛНР", подразделение "Беркут", на улице Серова в Луганске схватили Сергея Ширяева 2001 года рождения. У юноши обнаружили флаг Украины. Такую информацию распространила Елена Степова, пишет “Диалог.UA”.
На данный момент известно, что молодого человека избили и удерживают в стенах “МГБ ЛНР”. Родные и знакомые парня уверены, что его задержали неспроста: вероятно, на юношу кто-то донес.
Теги: Донбасс, избиение, флаг, МВД, допрос, КГБ, ЛНР
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