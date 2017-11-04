Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

04.11.2017 08:28

Оккупанты Луганщины разрешают гражданам говорить с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине лишь после определенной процедуры.



"Собеседник СММ в подконтрольном "ЛНР" пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска) отказался общаться с наблюдателями без письменного разрешения от членов "ЛНР" из Луганска", - говорится в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября).