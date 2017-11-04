Последние новости раздела
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"09:35
- Расстрел Луганщины: полные данные08:55
- Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ08:28
- Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери08:17
- В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров08:10
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев07:27
- Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв07:10
Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ
04.11.2017 08:28
Оккупанты Луганщины разрешают гражданам говорить с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине лишь после определенной процедуры.
"Собеседник СММ в подконтрольном "ЛНР" пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска) отказался общаться с наблюдателями без письменного разрешения от членов "ЛНР" из Луганска", - говорится в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября).
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Наибольшая напряженность - в районе Авдеевки, а Макеевку охватила "диверсионная истерия" - группа "ИС"
- "Не с Украиной воевать, а обороняться от ЛНР" собрались боевики Свердловска
- "Из ЛНР бегут все, кто может", - Москаль
- "За "ДНР" воюют бомжи и полубомжи. Повальное пьянство и наркомания", - Стрелков
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров
- Военный прогноз на 2016 год. Чего ждать Донбассу?
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу10:56
- В разбитом Широкино решили ввести администрацию10:39
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска10:15
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта09:39
- В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"09:35
- На линии разграничения остановили горно-шахтное оборудование, мобильники и компьютеры09:18
- Минные новости с Донбасса от СММ ОБСЕ09:12
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу10:56
- В разбитом Широкино решили ввести администрацию10:39
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска10:15
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- "Зарубились" РФ и Канада 09:57
- Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта09:39
- В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"09:35
- На линии разграничения остановили горно-шахтное оборудование, мобильники и компьютеры09:18
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак