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Архив - Луганская область

ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину

04.11.2017 22:05
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ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину

С территории РФ в "ЛНР" прибыла группа (до 20 чел.) представителей спецслужб России, в основном - кадровые офицеры ФСБ.

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что по данным, которые распространяются среди сотрудников "силовых органов ЛНР" среднего звена, задачей прибывшей группы является проведение "кадровых чисток" в административных структурах "ЛНР".



Теги: Донбасс, ФСБ, ЛНР, зачистка
 
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