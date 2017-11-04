Луганщину уберегли от новых взрывов

04.11.2017 10:02

За прошедшие сутки, 3 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,83 га местности в городе Сватово, а также в Попаснянском и Новоайдарском районах подконтрольной части Луганской области.



Пиротехниками обнаружено и изъято 60 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 3 минометные мины, 12 ручных гранат, 25 единиц подрывников и 19 единиц других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганщины.